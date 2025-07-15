GÖZALTI SAYISI 247 OLDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 247'ye yükseldi.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de FETÖ Operasyonu: 247 Gözaltı - Son Dakika
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