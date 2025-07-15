İzmir'de FETÖ Operasyonu: 247 Gözaltı

GÖZALTI SAYISI 247 OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 247'ye yükseldi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,