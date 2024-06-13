İzmir'de FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve örgüt üyesi oldukları beyan edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13.06.2024 09:45
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Kemalpaşa, ByLock, İzmir, Tire, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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