İzmir'de firari 2 hükümlü asayiş uygulamasında yakalandı

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, asayiş uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Konak'ta asayiş uygulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H'yi yakaladı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö'yü de gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.