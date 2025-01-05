İzmir'de Gençler İçin Kitap Kulübü Kuruldu - Son Dakika
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İzmir'de Gençler İçin Kitap Kulübü Kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve farklı bakış açıları geliştirmeleri için 'Kitap Kulübü' oluşturdu. İlk etkinlikte 'Göğü Delen Adam' kitabı konuşuldu.

05.01.2025 12:21  Güncelleme: 13:41
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamak ve farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmak için "Kitap Kulübü" oluşturdu. Kitap Kulübü'nün ilk etkinliğinde "Göğü Delen Adam" konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, "Kitap Kulübü" etkinliğine başladı. 18-30 yaş arası İzmirlilerin katılabileceği "Kitap Kulübü" ile gençlerin dijital dünyanın hızına karşı denge kurmaları amaçlanıyor.

6 ay sürecek

Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası Genç İzmir Merkezi'nde düzenlenecek Kitap Kulübü'nün ilk buluşması yapıldı. İlk buluşmada Erich Schaumann tarafından, Samoa Adası'ndaki Tiavea Kabile Reisi Tuiavii'nin kabile üyelerine yapmayı planladığı konuşmanın yazıya aktarıldığı "Göğü Delen Adam" kitabı üzerine konuşuldu.

Her ayın son perşembe günü yapılacak Kitap Kulübü'nde farklı bir kitap ele alınacak. Katılımcılar, belirlenen ölçütler çerçevesinde oluşturulan listeden, interaktif bir seçim yaparak okuyacakları kitapları belirleyecek. Kitap kulübüne katılmak için sosyal medya hesapları ve www.gencizmir.com web sitesi ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gençler İçin Kitap Kulübü Kuruldu - Son Dakika

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