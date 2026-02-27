1,5 SAATTE KONTROL ALTINDA ALINDI
İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?