İzmir'de Grev Sona Erdi: TİS Taleplerinin Yüzde 90'ı Karşılandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle başlayan grev, 7. gününde sona erdi. Genel-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, "Şu anda TİS'teki maddeleri kontrol ettikten sonra bu grev, burada sonlanmış olacak. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Topal, grevdeki işçilere hitaben yaptığı açıklamada, masaya döneceklerini ve TİS maddelerini gözden geçireceklerini ifade etti.

Topal, "Vergi dilimiyle ücretleri sizlere atıp yolumuza bakacağız. Bize yetki veriyor musunuz? Şu anda TİS'teki maddeleri kontrol ettikten sonra bu grev, burada sonlanmış olacak. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

"TİS'Teki taleplerimizin yüzde 90'ını gerçekleştirmiş olduk"

Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şuba Başkanı Serap Yılmaz ise taleplerin neredeyse tamamının karşılandığını kaydederek şunları söyledi:

"TİS taslağında var olan maddelerimizin yüzde 90'ı geçti. Taleplerimizin hepsi karşılığını buldu. TİS'teki taleplerimizin yüzde 90'ını gerçekleştirmiş olduk. Hem Egeşehir'de hem İZELMAN'da. Şu an aklımızda var olan özelikle ağır ehliyetli ağır vasıta kullanılan araçlar, 3. gruptaydı 4. gruba geçti. Gezici tamir ekiplerinin yevmiyesi yoktu. Onlara aylık yevmiye ücreti aldık. Normal şoför arkadaşların yarım yevmiye idi onlar bir yevmiye olarak düzenlendi. İtfaiyede çalışan arkadaşlara ekstradan üç yevmiye alındı. ESHOT, hat ve kart primimiz vardı. Onların birini dört, birini üç yevmiye olarak, yedi yevmiye olarak güçlendirildi. Diyetisyenler vardı 3. grupta. Onlar, 4. gruba çekildi. B ehliyetli arkadaşlarımız 2. gruptaydı 3. gruba çekildi. Bunlar gibi TİS taslağına giren maddelerimizin hepsini gruplarına göre yerleştirdik."