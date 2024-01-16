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İzmir Buca'da güzellik merkezinde çıkan kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir Buca'da güzellik merkezinde çıkan kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti. M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaralamıştır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş ancak Sercan Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

İzmir Buca\'da güzellik merkezinde çıkan kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
16.01.2024 - 03:07,  Güncelleme: 03:09
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İzmir'in Buca ilçesinde güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A. (45) eşi B.A'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine geldi.

Burada M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sercan Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sercan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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