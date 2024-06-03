İzmir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı

İzmir\'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun iki lastiği patladı ve refüje çarparak dorsesi devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, vinç yardımıyla dorsenin kaldırılması ve temizlik işlemlerinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

03.06.2024 02:27
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyreden Ç.Ö'nün kullandığı 35 AJR 087 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun iki lastiği patladı.

Kontrolden çıkarak refüje çarpan kamyonun dorsesi devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan yol, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılması ve mıcırın temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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