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İzmir'de Halasını Satırla Öldürdü, Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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İzmir'de Halasını Satırla Öldürdü, Sonra İntihar Etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, M.A. isimli kişi tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın boğazını satırla keserek öldürdü. Ardından aynı satırla intihar teşebbüsünde bulunan M.A. hastaneye kaldırıldı.

İzmir\'de Halasını Satırla Öldürdü, Sonra İntihar Etti
23.12.2023 - 04:51,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını satırla kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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