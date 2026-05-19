İzmir'de HALISMUN 2026 diplomasi zirvesi sona erdi

19.05.2026 09:23
İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen HALISMUN 2026, 3 gün sürdü. Öğrenciler İngilizce BM simülasyonu ile diplomasi, adalet ve küresel krizleri ele aldı.

İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "İzmir Diplomasi ve Gençlik Zirvesi-HALISMUN 2026" sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren programda öğrenciler diplomasi, uluslararası ilişkiler, küresel krizler, adalet ve barış konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

İngilizce yürütülen komite oturumlarında öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu kapsamında dünya meselelerini ele alarak çözüm önerileri geliştirdi ve sonuç raporları hazırladı.

"Dünya 5'ten büyüktür" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler daha adil bir dünya düzenine ilişkin fikirlerini paylaştı, akademik ve sosyal deneyim kazandı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü İzzet Gündüz, BM'nin dünyada zulüm düzeninin savunucusu olmaktan öteye gidemediğini belirtti.

Dünyanın kurtuluşunun Türk-İslam medeniyet değerleriyle adaletin, barışın ve hakkaniyetin yeniden hakim olmasıyla mümkün olacağını ifade eden Gündüz, bunun öncülüğünü kendi medeniyet değerleriyle yetişen gençlerin yapacağını kaydetti.

Okul Müdürü Hasan Ali Yazıcı da etkinliğe 16 farklı ilinden 280 öğrencinin katıldığını belirterek, öğrencilerin süreç boyunca hem İngilizce dil becerilerini geliştirdiğini hem de küresel sorunlara ilişkin farkındalık kazandığını ifade etti.

Etkinliğin, tarihi Bergama Vapuru ile gerçekleştirilen körfez turu ve gala yemeğiyle sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA

