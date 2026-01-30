Menemen'de 4 Kat Planlan Ancak 11 Kata Çıkarılan Binanın İnşaat Durduruldu - Son Dakika
Menemen'de 4 Kat Planlan Ancak 11 Kata Çıkarılan Binanın İnşaat Durduruldu

30.01.2026 13:30  Güncelleme: 15:05
İzmir'in Menemen ilçesinde arsa payı karşılığı yapılan inşaatın, belediyenin ruhsatı ile yasal sınırları aşarak 11 kat ve 53 daireye çıkarılmasına mahkeme dur dedi. İmar mevzuatının ihlal edildiği tespit edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesinde arsa payı karşılığı yapımına başlanan, sözleşmede 4 kat ve 22 daire olarak planlanan yapı, belediyenin verdiği ruhsatla 11 kat ve 53 daireye çıkarıldı. Mahkeme, imar mevzuatının ağır şekilde ihlal edildiğini belirterek, inşaatın durdurulmasına karar verdi.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'nde arsa payı karşılığı yapılan inşaatla ilgili açılan davada mahkeme, "mülkiyet hakkı ihlali ve kent suçu" işlendiğine hükmetti. İmara aykırı biçimde kat ve daire sayısı artırılan yapının inşaatının durdurulması kararı kesinleşti.

Menemen'de mülk sahibi ile yüklenici firma arasında imzalanan "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi"nde, yapının zemin artı 4 katlı ve toplam 22 bağımsız bölümden oluşması kararlaştırıldı. Ancak Menemen Belediyesi tarafından 27 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatıyla, proje bodrum artı zemin artı 9 kat olmak üzere toplam 11 kata ve 53 daireye çıkarıldı.

İmara aykırı ruhsata itiraz eden arsa sahibinin başvurularının belediye tarafından yanıtsız bırakılması üzerine konu yargıya taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, bölgede yasal emsal değerinin 1.20 olmasına rağmen bu sınırın yaklaşık üç kat aşıldığı tespit edildi. Raporda, imarda öngörülen daire sayısının iki katından fazla artırıldığı, yasal olarak en fazla 964 metrekare olması gereken inşaat alanının ise yaklaşık 2 bin 935 metrekareye çıkarıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, ruhsata dayanak oluşturan imar durum belgesinde tarih ve sayı bulunmadığı, bu haliyle belgenin hukuken sakat olduğu vurgulandı.

Mahkeme, bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda imar mevzuatının ihlal edildiği ve "mülkiyet hakkı ile kent suçu" işlendiği sonucuna vararak, yüzde 90'ı tamamlanan inşaatın durdurulmasına karar verdi. Menemen Belediyesi ile müteahhit firmanın karara yaptığı itiraz ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Üst mahkeme, yerel mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğunu belirterek kararı kesinleştirdi.

ANKA Haber Ajansı'na durumu değerlendiren Avukat Heval Yıldız, "Bu dava sadece bir bina veya parsel meselesiyle sınırlı değildir. Asıl sorun, Menemen'de yürürlükte bulunan imar planları ve planlama kurallarının uygulamada göz ardı edilmesi ve buna bağlı olarak emsal ve yapılaşma koşullarının aşılması sonucu kent düzenini doğrudan etkileyen bir yapılaşma anlayışının ortaya çıkmasıdır. İmar mevzuatı, planlama ilkeleri ve mülkiyet hakkının bu şekilde ihlal edilmesi, Menemen'de telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Bu nedenle idari yargının verdiği karar, Menemen'in kent hukuku ve imar planları açısından büyük bir önem taşımaktadır. Burada imara aykırılık sebebiyle ruhsat iptali davasında bilirkişi heyetince imara aykırılık tespit edilerek Menemen belediyesi tarafından yapılan idari işlemin yani ruhsatın hukuka uygun olmadığı kanaati verilmesi üzerine durdurma kararı verildi" dedi.

Kaynak: ANKA

