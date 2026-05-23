İzmir'de İnşaat Cinayeti Soruşturmasında 5 Tutuklama

23.05.2026 13:05
2018'deki cinayet soruşturmasında 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i ise mahkemeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın Narlıdere'de inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve Dorukhan Büyükışık'ın hayatını kaybettiği olay yeniden ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibince dosya üzerinde kapsamlı değerlendirme ve inceleme yapılarak soruşturma derinleştirildi, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında inşaat firmasının sahibi, firma çalışanları ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Yurt dışında oldukları belirlenen 3 şüpheli hakkında ise işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Projede çalışan gece bekçileri H.K, H.A, T.Ç, A.G. ile operatör B.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki 18 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

