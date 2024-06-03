İzmir\'de intikam cinayeti üzerinde duruluyor

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İNTİKAM CİNAYETİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası Gerçek Atçı'nın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen 3 çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu ortaya çıktı. Gerçek Atçı'nın Ecelioğlu'nun öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheliden biri olan ve tutuklanan Reşat Atçı'nın (22) babası olduğu belirtildi. Ecelioğlu ailesiyle dünür olan Gerçek Atçı'nın intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,