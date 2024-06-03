İzmir'de intikam cinayeti üzerinde duruluyor - Son Dakika
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İzmir'de intikam cinayeti üzerinde duruluyor

İzmir\'de intikam cinayeti üzerinde duruluyor

İzmir'in Konak ilçesinde Gerçek Atçı'nın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, öldürülen Yücel Ecelioğlu'nun yakınları çıktı. Gerçek Atçı'nın intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

03.06.2024 15:14
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İNTİKAM CİNAYETİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası Gerçek Atçı'nın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen 3 çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu ortaya çıktı. Gerçek Atçı'nın Ecelioğlu'nun öldürülmesi olayına karışan 2 şüpheliden biri olan ve tutuklanan Reşat Atçı'nın (22) babası olduğu belirtildi. Ecelioğlu ailesiyle dünür olan Gerçek Atçı'nın intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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