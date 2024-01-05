İzmir\'de suç örgütüne operasyon: İki kişi tutuklandı

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırıp, tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,