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İzmir'de suç örgütüne operasyon: İki kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütüne operasyon: İki kişi tutuklandı

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırıp, tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.

İzmir\'de suç örgütüne operasyon: İki kişi tutuklandı
05.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:29
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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırıp, tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA
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