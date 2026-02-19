İzmir'de İstinat Duvarı Davası Başladı - Son Dakika
İzmir'de İstinat Duvarı Davası Başladı

İzmir\'de İstinat Duvarı Davası Başladı
19.02.2026 14:42
Menemen’deki çöken duvarın riskli olduğu bilirkişi raporuyla belgelendi, dava açıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde sağanak sonrası çöken istinat duvarının dava konusu olduğu, buna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda istinat duvarının risk teşkil ettiği ve yıkılmaya maruz kalabileceğinin vurgulandığı ortaya çıktı.

Olay, 14 Şubat'ta 29 Ekim Mahallesi 228 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle saat 04.41'de yaşanan heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta zarar oluştu. Ekipler, güvenlik nedeniyle 3 binadaki toplam 151 kişiyi tahliye etti. Olay sonrası Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında duvarı yapan müteahhit B.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, B.Ş.'yi gözaltına aldı. B.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇATLAKLAR LOKAL OLARAK KAPATILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Yıkılan istinat duvarının dava konusu olduğu ortaya çıktı. Olayda zarar gören bina sakinlerinin, evlerinde ve ortak alanlarda eksik ve ayıplı imalatların olduğu gerekçesiyle durumu yargıya taşıdıkları ve İzmir 10'uncu Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirildi. Dava sürecinde mahkemenin bilirkişi raporu aldırdığı belirtildi. 16 Ekim 2025 yılında hazırlanan raporda; bina giriş cephesinde yer alan 15,98 metre uzunluğu, 8,4 metre yüksekliğindeki duvarın istinat duvarının tekniğine uygun yapılmadığı, bu nedenle de binaya doğru sehim yaptığı belirtildi. Duvarın bazı kısımlarında çatlakların ve ayrışmaların oluştuğu, yüklenici firma tarafından ayrılan-çatlayan kısımların beton harcı ile lokal olarak kapatılmaya çalışıldığının tespit edildiği raporda yer aldı.

EVLERDE DE TEKNİK EKSİKLİK

İstinat duvarının risk teşkil ettiği ve yıkılmaya maruz kalabileceğine de raporda vurgulandı. Raporda; duvarın, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve acilen istinat duvarının ve apartman girişi merdiven ve sahanlığının sökülerek, yeniden tekniğine ve projesine uygun yapılarak ikmal edilmesi gerektiği belirtildi. Raporda evlerde teknik eksikler bulunduğu da yer aldı. Öte yandan davanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de İstinat Duvarı Davası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de İstinat Duvarı Davası Başladı - Son Dakika
