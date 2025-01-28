İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonları: 36 Şüpheliye Adli İşlem

Güncel

İZMİR'de polis ekiplerince son 1 haftada yapılan 29 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 36 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17- 24 Ocak tarihleri arasında il genelinde 29 operasyon gerçekleştirdi. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak'ta 2 ev, 15 iş yeri, 8 araç, 2 depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL değerinde 1 milyon 329 bin 340 içi doldurulmuş makaron, 572 bin 600 boş makaron, 2 bin 355 gümrük kaçağı puro, 2 ton kıyılmış tütün, 2 ton taklit etiketli etil alkol, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 45 bin 259 gümrük kaçağı muhtelif emtia ürünü, 1.506 gümrük kaçağı elektronik emtia ürünü, 43 gümrük kaçağı cep telefonu, 666 cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara cihazı ve 11 sikke ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,