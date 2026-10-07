İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 40 bin 100 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 40 bin 100 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında

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İzmir\'de kaçakçılık operasyonunda 40 bin 100 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında
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İzmir'in 5 ilçesinde polis ekiplerince 6 ayrı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron ve 12 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi; 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in 5 ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Bayındır, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 40 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 940 paket kaçak sigara, 370 litre kaçak/sahte etil alkol, 50 adet içki yapımında kullanılan aroma, 8 sikke, 1 obje, 1 dedektör, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 10 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
KaçakçılıkGüvenlik3. SayfaMakaronGüncelPolisİzmirSon Dakika

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