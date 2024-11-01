İzmir'in Konak ilçesinde ağaca çarpan kamyonette hasar oluştu.
Şahin A. idaresindeki 35 DBN 87 plakalı kamyonet, Vali Kazım Dirik Caddesi üzerindeki bir ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağaç, kamyonetin üzerine devrildi.
Kazada kamyonette hasar oluştu.
Kamyonet ve ağacın kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kamyonet Ağaca Çarptı - Son Dakika
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