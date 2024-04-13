İzmir\'de kamyonetinde silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet A'yı yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber verdi.
Ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Mehmet A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. (35) ve G.U (45) yakalandı.
İfadesine başvurulan Mehmet A'nın eşi A.A. da polise verdiği ifade sonrası gözaltına alındı.
A.A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U ile anlaştığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. ve G.U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.
Gözaltına alınan A.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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