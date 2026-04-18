İzmir\'de Kaza: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücü Beyza Nur Pürmüs (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.