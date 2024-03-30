İzmir'de kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, bir kız çocuğunu taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün Bayraklı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheli T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Küçük kızın yaşadığı taciz olayını önce mesajla bir arkadaşına anlatıp ne yapacağını bilemediğini söylediği öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N, ailesine, ziyaret için eve gelen T.A'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlatmış, durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.