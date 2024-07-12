İzmir'de köpeği öldüren sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tekme darbesiyle bir köpeği öldürdüğü iddiasıyla hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa verilen 3 ay 22 gün hapis cezası 6 bin 720 lira adli para cezasına çevrildi.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Ölen köpeğin sahibi Sibel Gedik ile tutuksuz sanık L.T. duruşmaya katılmadı.

Avukatların savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, sanığın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.

Mahkeme, sanığın, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Daha sonra cezada indirim uygulayan mahkeme, L.T'yi 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen hapis cezasının 6 bin 720 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmedildi.

Olay

Sibel Gedik, Bostanlı Mahallesi'nde 7 Temmuz 2023'te arka ayaklarında doğuştan sorun bulunan Amerikan Akita cinsi 4 yaşındaki köpeği "Haki" ile mahallelerindeki fırın kafeye alışverişe gittiği esnada fırın kafenin önünde daha küçük cins başka bir köpeğin saldırısına uğramış, kafeden koşarak çıkan diğer köpeğin sahibi L.T'nin Haki'ye tekme atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilmişti.

Gedik'in şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli L.T. hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesince iddianamenin kabul edilmesi üzerine yargılanma başlamıştı.