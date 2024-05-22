İzmir'in Konak ilçesinde, "korku evi" olarak kullanılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, "korku evi" olarak işletilen daire kullanılamaz hale geldi, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.
Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İzmir Konak'ta korku evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?