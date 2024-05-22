İzmir Konak'ta korku evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İzmir Konak'ta korku evinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir Konak\'ta korku evinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, korku evi olarak kullanılan daire kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde de hasar meydana geldi. Polis, olayın kundaklama olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.

22.05.2024 10:07
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İzmir'in Konak ilçesinde, "korku evi" olarak kullanılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, "korku evi" olarak işletilen daire kullanılamaz hale geldi, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.

Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Konak'ta korku evinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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