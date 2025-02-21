İzmir'de Kursiyerlerden Çocuklara Sevgi Dolu Örgüler - Son Dakika
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İzmir'de Kursiyerlerden Çocuklara Sevgi Dolu Örgüler

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Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, kış aylarında ördükleri atkı, bere, kazak gibi el emeği ürünleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırarak gönülleri ısıtıyor.

21.02.2025 09:44  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri bu kış da örgüleriyle gönülleri ısıttı. Kazaktan battaniyeye, atkıdan çoraba el emeği örgü işleri, uzak köylerdeki çocuklara ulaştı; hem çocuklar hem yürekler ısındı.

Konak Belediyesi'nin iyilik üreten merkezi, Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, gelenek olduğu üzere bu kış da yünlerini, çocuklar üşümesin diye ördü. Birbirinden renkli, sıcacık tutan örgü işleri Türkiye'nin farklı noktalarında, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıldı. Rengarenk yünlerle örgü işi çalışan kursiyerler çocuklar için atkı, bere, kazak, yelek, diz battaniyesi, bebek battaniyesi ve çorap ördü. Herkese örnek olan örgü sınıfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladıkları örgü işlerini gönderdi. El emeği örgüler kış şartlarının ağır yaşandığı bölgeler başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde kış ulaşımının zor olduğu köy okullarına, hastanelerin onkoloji servislerine ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ulaştırıldı.

Yıl boyu örüyor, kış boyu gönderiyorlar

Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi örgü sınıfı kursiyerleri, ayda iki kez gönderdikleri örgü işleri için yıl boyu emek verdiklerini dile getirdi. Eğitmen Keriman Şengünler, sevgi ağı oluşturduklarını ifade ederek, "Örgü kursumuzda bir iyilik hareketi başlattık. Doğudaki çocuklarımıza, LÖSEV'e, kanserle mücadele eden çocuklarımıza boyunluk, bere, yelek örerek gönderiyoruz. Bunu her sene ayda iki kez yapıyoruz. Hem kendileri hem yürekleri ısınıyor. İzmir'den çocuklarımıza, ilmek ilmek örerek gönderdiğimiz bir sevgi ağı oluşturduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kursiyerlerden Çocuklara Sevgi Dolu Örgüler - Son Dakika

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