İzmir'de kuzeni tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kuzeni tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de kuzeni tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde matbaa işiyle uğraşan Atakan Kaşıkçı, kuzeni tarafından tabancayla kazara vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olan kuzeni ise polisler tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 11:13
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki Berin Taşan Sokak'ta matbaa işiyle uğraşan Atakan Kaşıkçı (40), iş yerinde silahla vuruldu.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı'yı vurduğu öne sürülen kuzeni A.H. (30), polislerce yakalandı.

A.H, kurusıkıdan bozma silahı göstermek için aralarında husumet bulunmayan Kaşıkçı'nın yanına gittiğini anlatarak, burada silahın kazara ateş aldığını öne sürdü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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