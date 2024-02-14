İzmir\'de kuzeni tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

Acun'un "Bu ismi bir yere yazın" dediği yıldız futbolcudan inanılmaz gol

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.