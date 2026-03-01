Yeniden Sinematek'ten Lütfi Akad'a Saygı Duruşu - Son Dakika
Yeniden Sinematek'ten Lütfi Akad'a Saygı Duruşu

01.03.2026 11:13  Güncelleme: 12:35
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, Lütfi Ömer Akad'ın filmlerini vefatının 15. yılında izleyici ile buluşturacak. Gösterimler Elhamra Sahnesi'nde her pazar yapılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mart ayında Lütfi Ömer Akad'ın filmlerini beyaz perdeye taşıyor. Akad'ın vefatının 15. yılında izleyici ile buluşacak seçki, mart ayı boyunca her pazar Elhamra Sahnesi'nde gösterilecek.

Yeniden Sinematek, mart ayında "Lütfi Ö. Akad Sinemasında Toplum, Birey ve Şehirleşme" temasıyla Elhamra Sahnesi'nde İzmirliler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Lütfi Ömer Akad'ı, vefatının 15. yılında anmaya vesile olacak seçkide, onun sinemasını oluşturan mihenk taşları sayılabilecek yapımlar yer alıyor.

Program kapsamında usta yönetmenin "göç" üçlemesinin filmleri olan Gelin, Düğün ve Diyet'in yanı sıra Türk Sinemasının klasikleşmiş filmlerinden Vesikalı Yarim de beyaz perdeyle buluşacak. Köyden kente göçün toplum ve bireyler üzerinde yarattıklarına etkileyici bir üslupla yaklaşan yönetmen, hem dönemin toplumsal yapısı hem de aile yapısı hakkında birçok gerçekliği gözler önüne seriyor.

Bir göç hikayesi: Gelin

Akad'ın üçlemesinin ilk filmi olan ve oyuncu kadrosunda Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer ve Kahraman Kıral'ın yer aldığı 1973 yapımı dram türündeki Gelin filminde, Yozgat'tan İstanbul'a göç eden Hacı İlyas ve ailesinin hikayesi konu ediliyor. Film yönetmene 1973 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Onur Ödülü'nü kazandırdı. Gelin, 1 Mart Pazar saat 20.00'de gösterilecek.

Yazgıya direnen bir kadın mücadelesi: Düğün

Üçlemenin ikinci filmi ve aynı zamanda bir kadın hikayesi olan Düğün'ün oyuncu kadrosunda Hülya Koçyiğit, Kamuran Usluer, Erol Günaydın ve Ahmet Mekin yer alıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gösterilecek filmde, Şanlıurfa'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin kadın fertlerinin başlık parası geleneğine karşı verdiği mücadele ve görünmeyen kadın emeği beyaz perdeye yansıtılıyor. 1973 yapımı dram türündeki film 1974 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Film Ödülleriyle döndü. Film, 8 Mart Pazar saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Fabrikada bir uyanışın öyküsü: Diyet

Üçlemenin son filmi olan 1974 yapımı dram türündeki Diyet filminin oyuncu kadrosunda Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Erol Taş ve Erol Günaydın yer alıyor. Bir fabrika ve çevresinde gelişen işçi-işveren ilişkilerinin beyaz perdeye yansıtıldığı film, 1975 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Hülya Koçyiğit'e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ve Erol Taş'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Film, 15 Mart Pazar saat 20.00'de gösterilecek.

Sevda ile gerçeğin arasında: Vesikalı Yarim

Türk Edebiyatı'nın usta yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan ve Türk Sineması'nın klasikleşmiş yapımlarından olan 1968 yapımı dram ve romantik türlerindeki Vesikalı Yarim filminin oyuncu kadrosunda Türkan Şoray, İzzet Günay, Ayfer Feray ve Semih Sezerli yer alıyor. 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi 2. Film Ödülü'ne layık görülen filmde evli ve çocuklu manav Halil'in hikayesi konu ediliyor. Halil gittiği bir gazinoda Sabiha ile tanışır ve birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar. Ancak Sabiha'nın Halil'in hayatıyla ilgili bilmediği gerçekler vardır. Film, 29 Mart Pazar saat 20.00'de gösterilecek.

Kaynak: ANKA

