İzmir'de Maden İşçileri Üretimi Durdurdu

20.02.2026 23:57
Kınık'taki Polyak Madencilik'te işçiler, eksik maaşlar ve iş güvenliği ihlalleri nedeniyle eylem başlattı.

(İZMİR)- İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik'te çalışan maden işçileri, maaşların eksik yatırılması ve iş güvenliği ihlalleri nedeniyle üretimi durdurduklarını açıkladı. Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlatılan eylemde, taleplerin karşılanmaması halinde direnişin gece ve gündüz vardiyalarında süreceği bildirildi.

Sendika açıklamasında, Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketinin, Özyeğinlere ait Fiba Holding bünyesindeki Polyak Madencilik'i satın almasının ardından işçilerin hak kayıpları yaşadığı belirtildi.

Fiba Holding'in kararıyla son 6 ay içinde "küçülme" gerekçesiyle 1700 madencinin işten çıkarıldığı, halihazırda çalışan 1243 işçinin ise maaşlarını, promosyon haklarını ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan geriye dönük alacaklarını alamadığı ifade edildi. Ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin güvencelerin bulunmadığı ve çalışma ortamının iş sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) açısından riskli hale geldiği vurgulandı.

Bağımsız Maden-İş, Fiba Grubu'nu, Qitaihe şirketini ve Polyak yönetimini sorumluluk almaya; işçilerin ücret ve alacaklarını eksiksiz ödemeye, tazminat haklarını güvence altına almaya ve iş yerinde İSİG kurallarına uygun çalışma koşullarını ivedilikle sağlamaya çağırdı. İkinci vardiyada (paşa vardiyası) başlayan üretim durdurma eyleminin, talepler karşılanana kadar tüm vardiyalarda süreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

