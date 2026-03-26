İzmir'de Makasatan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

İzmir'de otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından 27 BMV 80 plakalı otomobilin İzmir Çevreyolu Işıkkent mevkisinden Bornova istikametine makas atarak ilerlediği görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücünün 32 yaşındaki A.U. olduğunu belirleyen ekipler, gözaltına aldıkları sürücüye 90 bin lira idari para cezası uyguladı. A.U'nun sürücü belgesine de 60 gün süreyle el koyan ekipler, otomobili trafikten 60 gün süreyle menetti.

Ayrıca, A.U. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.