KAZA KAMERADA
İzmir'in Buca ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeden hızla geçen minibüsle çarpıştığı görüldü.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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