İzmir'de motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

İzmir\'de motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada sürücü ile 2 yayalı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

25.02.2024 22:33
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İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

S.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Kazada, sürücü ile Ş.A. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ş.A. ve E.Y. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, sürücü S.Ç. ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin kontrolden çıkarak kaldırımdaki dubaya çarparak kırdığı, ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı ve çevredeki vatandaşların da kaza yerine koştuğu görüldü.

Kaynak: AA

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