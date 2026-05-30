İzmir'de Müstehcen İçerik İddiası: Anne Gözaltında
İzmir'de Müstehcen İçerik İddiası: Anne Gözaltında

30.05.2026 01:41
İzmir'de çocuğa ait müstehcen içerik paylaşıldığı iddiasıyla anne gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı iddiasına ilişkin anne gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA

