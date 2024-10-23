İzmir\'de Mutfak Tüpü Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi 3. Karahayıt mevkisinde Fazlı Yetiştiren'e ait müstakil evde patlama sesinin ardından yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mutfaktaki büyük LPG tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıktığı belirlenen yangını söndürdü.

Patlama ve yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin çatı bölümünde de yıkım oluştuğu görüldü.

Olay sırasında dışarıda olan ve itfaiyenin müdahalesi sırasında gelerek büyük üzüntü yaşayan Fazlı Yetiştiren ve eşi Talibe Yetiştiren'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.