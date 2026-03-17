İzmir\'de Nevruz Bayramı Coşkusu

İzmir'de Azerbaycanlılar, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Azerbaycanlı sanatçılar sahne aldı.

Sanatçılar, Nevruz'a özgü ezgiler ile halk müziklerinden örnekler seslendirdi.

Balaban, tar, kamança ve piyano dinletileriyle renklenen gecede, geleneksel kültür öğeleri izleyicilerle buluşturuldu.

Etkinlikte Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve İzmir ile çevre illerde yaşayan çok sayıda Azerbaycanlı katıldı.