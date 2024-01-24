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İzmir'de Öğretim Görevlisi Kanser Hastası Eşi ve Ailesini Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti - Son Dakika
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İzmir'de Öğretim Görevlisi Kanser Hastası Eşi ve Ailesini Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti

İzmir'de kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı ve kızı Linda Yılmaz'ı tabancayla öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olayda kayınvalidesi Dilek Uzelli de hayatını kaybetti. Yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği ve Yusuf Yılmaz'ın kanser tedavisi için yurt dışına gittiği öğrenildi.

24.01.2024 - 12:04,
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İZMİR'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz'ı (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de Öğretim Görevlisi Kanser Hastası Eşi ve Ailesini Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel İzmir'de Öğretim Görevlisi Kanser Hastası Eşi ve Ailesini Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Öğretim Görevlisi Kanser Hastası Eşi ve Ailesini Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti - Son Dakika
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