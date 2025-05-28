İzmir'de Oksijen Tüpü Patladı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu evinde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TOKİ Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden ve akciğer kanseri tedavisi gören Fuat Polat'ın (65) kullandığı oksijen tüpü, 16 Mayıs'ta henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan Polat, ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Tire'deki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.