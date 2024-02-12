İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İzmir\'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edilen vapur seferlerinin normale döndüğünü duyurdu. Dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri, hava muhalefetinin sona ermesiyle birlikte yeniden başladı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

12.02.2024 07:01
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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