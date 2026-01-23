İzmir'de Organik Atıklar Evlerde Komposta Dönüştürülecek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, organik mutfak atıklarını kaynağında ayrıştırarak toprağa kazandıracak "bokaşi kompost" uygulamasını hayata geçiriyor. Çalışma kapsamında yemek artıkları, yumurta kabukları, bitki ve sebze atıkları İzmir'in atık döngüsüne girmeden hanelerde dönüştürülecek. Uygulamayla hem kentin sera gazı salımının azaltılması hem de güvenli ve besin değeri yüksek gıda üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamında gönüllü hanelerden başlayacak uygulamayla, sera gazı salımının azaltılması ve toprağın zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeye ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu çalışmaya katılmak isteyen hemşehrilerimizin bizi aramasını bekliyoruz. Bu güzel şehrimizi hep birlikte koruyalım, hep birlikte daha yaşanabilir hale getirelim" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, evlere ücretsiz setler dağıtılacak. Evsel organik atıklar, özel kovalar kullanılarak az oksijenli ortamda yararlı mikroorganizmalarla fermente edilerek komposta dönüştürülecek.

Çalışma kapsamında yemek artıkları, yumurta kabukları, bitki ve sebze atıkları İzmir'in atık döngüsüne girmeden hanelerde dönüştürülecek. Böylece hem kentin sera gazı salımının azaltılması hem de güvenli ve besin değeri yüksek gıda üretimine katkı sağlanacak.

Tugay: Toprağı da tarımı da kurtarabiliriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, atık ayrıştırmanın öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, "Depolama alanlarına ya da yakma tesislerine gönderdiğimiz çöplerin içindeki en değerli kısım olan organik atıkları doğru değerlendirerek toprağı da tarımı da kurtarabiliriz" dedi.

Talepler toplanmaya başlandı

Öte yandan projeye ilk olarak Konak ilçesinin Kültür ve Alsancak mahallelerinden başlandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, pilot bölgede sahaya inerek İzmirlilere dağıtılan set hakkında ilk bilgilendirmeleri yaptı. Gönüllülük esasına dayalı yürütülecek projede, set için vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden başvuru yapabilecek. Evde üretilen kompost; bahçelere, büyük saksılara, apartman ya da site bahçelerine gömülebilecek. Kendi imkanlarıyla değerlendirmek istemeyenlerin kompostları belediye ekipleri tarafından toplanacak ve park, bahçe ile tarımsal alanlarda toprak iyileştirici olarak kullanılacak.

Organik atıklar çürümeye bırakılmadan değerlendirilecek

Bokaşi kompostu; mutfaklardan çıkan meyve ve sebze atıkları, yemek artıkları ile çay ve kahve posası gibi organik atıkların, koku, sinek ve haşere oluşturmadan kapalı kovalar içinde fermente edilmesini sağlayan çevreci bir yöntem olarak öne çıkıyor. Oksijenin sınırlı olduğu ortamda yararlı mikroorganizmalarla gerçekleşen fermantasyon süreci sayesinde organik atıklar çürümeye bırakılmadan değerlendiriliyor.

Ev ortamında kolaylıkla uygulanabilen ve apartman yaşamına uygun olan sistem, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Süreç sonunda elde edilen fermente ürün, toprağın yapısını iyileştiren ve besin değeri yüksek bir toprak düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca fermantasyon sırasında oluşan bokaşi sıvısı, seyreltilerek doğal sıvı gübre olarak değerlendirilebiliyor.

Projeye adını veren "Bokaşi", Japonca'da "fermente organik madde" anlamına geliyor. Geleneksel komposttan farklı olarak bu yöntemde yiyecek atıkları, oksijensiz ortamda özel mikroorganizmalarla fermente edilirken, kompost sayesinde organik atıklar koku ve böcek oluşturmadan değerlendirilmesi ve sera gazı salımının azaltılması amaçlanıyor.