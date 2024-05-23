İzmir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda elebaşılığını cezaevinde bulunan 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı suç örgütü üyeleri, çeşitli suçlar işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucunda ise 5 tabanca, 6 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.05.2024 08:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda elebaşılığını cezaevinde bulunan "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyon sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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