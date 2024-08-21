(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-19" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildiğini bildirdi.
Ali Yerlikaya, operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalar ele geçirildiğini de kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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