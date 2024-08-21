İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda suç örgütü üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve kasten öldürme suçları işledikleri tespit edildi.

21.08.2024 08:34
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-19" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya, operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalar ele geçirildiğini de kaydetti.

İzmir\'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 15 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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