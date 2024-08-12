İzmir'de Orman Yangını

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1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aliağa İlçesi Nemport Limanı civarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.30 sıralarında kontrol altında alındı.