Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangını - Son Dakika
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