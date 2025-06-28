İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Yakaköy Mahallesi'nde 27 Haziran'da bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımlarla orman yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.B., R.T., E.Ü. ve L.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü. ve L.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-Olay
Yakaköy Mahallesi'nde 27 Haziran'da, bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın rüzgarın etkisiyle önce tarım arazisine daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti.
Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangınına Neden Olan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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