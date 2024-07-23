İzmir'de otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin motor kısmına girip sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mavişehir Mahallesi'ndeki alışveriş merkezine otomobiliyle giden bir kişi, eve dönerken motor bölümünden gelen ses üzerine aracını yol kenarında durdurdu.
Aracın motor kısmına kedi yavrusunun sıkıştığını gören sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Mama ve su veren ekiplerle otomobil sürücüsü, kediyi salmadan önce hatıra fotoğrafı çekildi.
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