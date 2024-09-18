İzmir'de PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

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13 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

İzmir'de, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerine üye olduğu ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 19'a yükseldi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,