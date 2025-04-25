Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada; örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de PKK Terör Örgütüne Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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