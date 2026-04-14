İzmir'de 14 Nisan'da Planlı Elektrik Kesintileri

14.04.2026 10:31
İzmir genelinde 14 Nisan Salı günü Gediz Elektrik tarafından bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yapılacak.

Bayraklı'da Adalet ve Cengizhan mahallelerinde saat 09:00-14:00 ve 09:30-15:30 arasında kesinti yapılacak. Bergama'da Dağıstan, Ahmetbeyler, Çitköy, Ferizler, Kurtuluş, Kadıköy, Ayvatlar ve Kaşıkçı mahallelerinde saat 10:00-16:00, 09:05-17:00 ve 09:00-17:00 arasında kesintiler uygulanacak.

Buca'da Kuruçeşme, Mustafa Kemal, İnönü ve Seyhan mahallelerinde saat 09:00-17:00, 10:00-14:00, 09:00-13:00 ve 12:00-16:00 arasında kesintiler olacak. Çeşme'de İsmet İnönü ve İsme Reisdere mahallelerinde saat 11:00-17:00 ve 10:00-13:00 arasında kesinti yapılacak.

Çiğli'de Şirintepe, Köyiçi, Güzeltepe ve Yakakent mahallelerinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak. Dikili'de Salihler, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinde 08:30'dan 14:00'e kadar farklı saat aralıklarında kesintiler gerçekleştirilecek.

Gaziemir'de Atıfbey ve Dokuz Eylül mahallelerinde saat 01:00-01:30 ve 02:00-02:30 arasında kesinti yapılacak. Güzelbahçe'de Payamlı mahallesinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak.

Karabağlar'da Esenyalı, Poligon ve Kavacık mahallelerinde saat 00:00-00:30 ve 09:00-09:15 arasında kesintiler olacak. Kınık'ta Dündarlı Yayakent, Sucahlı, Örtülü, Mıstıklar, Musacalı, Köseler, Kodukburun, Karatekeli, İbrahimağa, Çiftlikköy, Balaban, Yayakent ve Bademalan mahallelerinde saat 10:00-16:00 ve 09:00-17:00 arasında kesintiler yapılacak.

Konak'ta Güzelyalı mahallesinde saat 00:00-00:30 arasında kesinti uygulanacak. Menderes'te Efemçukuru mahallesinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti yapılacak.

Ödemiş'te Mescitli, Cevizalan, Bucak, Üçkonak ve Kutlubeyler mahallelerinde saat 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler gerçekleştirilecek. Seferihisar'da Gödence, Gölcük ve Çamtepe mahallelerinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak.

Torbalı'da Fevzi Çakmak ve Tepeköy mahallelerinde saat 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler yapılacak. Urla'da Bademler, Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahallelerinde saat 09:00-15:00, 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler uygulanacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Advertisement
