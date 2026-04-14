İzmir'de 14 Nisan'da Planlı Elektrik Kesintileri

İzmir'de 14 Nisan Salı günü Gediz Elektrik tarafından bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler, kent genelinde çok sayıda ilçe ve mahalleyi etkileyecek.

Bayraklı'da Adalet ve Cengizhan mahallelerinde saat 09:00-14:00 ve 09:30-15:30 arasında kesinti yapılacak. Bergama'da Dağıstan, Ahmetbeyler, Çitköy, Ferizler, Kurtuluş, Kadıköy, Ayvatlar ve Kaşıkçı mahallelerinde saat 10:00-16:00, 09:05-17:00 ve 09:00-17:00 arasında kesintiler uygulanacak.

Buca'da Kuruçeşme, Mustafa Kemal, İnönü ve Seyhan mahallelerinde saat 09:00-17:00, 10:00-14:00, 09:00-13:00 ve 12:00-16:00 arasında kesintiler olacak. Çeşme'de İsmet İnönü ve İsme Reisdere mahallelerinde saat 11:00-17:00 ve 10:00-13:00 arasında kesinti yapılacak.

Çiğli'de Şirintepe, Köyiçi, Güzeltepe ve Yakakent mahallelerinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak. Dikili'de Salihler, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinde 08:30'dan 14:00'e kadar farklı saat aralıklarında kesintiler gerçekleştirilecek.

Gaziemir'de Atıfbey ve Dokuz Eylül mahallelerinde saat 01:00-01:30 ve 02:00-02:30 arasında kesinti yapılacak. Güzelbahçe'de Payamlı mahallesinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak.

Karabağlar'da Esenyalı, Poligon ve Kavacık mahallelerinde saat 00:00-00:30 ve 09:00-09:15 arasında kesintiler olacak. Kınık'ta Dündarlı Yayakent, Sucahlı, Örtülü, Mıstıklar, Musacalı, Köseler, Kodukburun, Karatekeli, İbrahimağa, Çiftlikköy, Balaban, Yayakent ve Bademalan mahallelerinde saat 10:00-16:00 ve 09:00-17:00 arasında kesintiler yapılacak.

Konak'ta Güzelyalı mahallesinde saat 00:00-00:30 arasında kesinti uygulanacak. Menderes'te Efemçukuru mahallesinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti yapılacak.

Ödemiş'te Mescitli, Cevizalan, Bucak, Üçkonak ve Kutlubeyler mahallelerinde saat 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler gerçekleştirilecek. Seferihisar'da Gödence, Gölcük ve Çamtepe mahallelerinde saat 09:00-15:00 arasında kesinti uygulanacak.

Torbalı'da Fevzi Çakmak ve Tepeköy mahallelerinde saat 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler yapılacak. Urla'da Bademler, Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahallelerinde saat 09:00-15:00, 09:30-15:30 ve 10:00-16:00 arasında kesintiler uygulanacak.