İzmir\'de Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Sel, ilkelere bağlı kalarak, mukaddes görevin bilinciyle kanunları koruma ve adaleti temsil etmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
Törende motosikletli polisler geçit töreni yaptı.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
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