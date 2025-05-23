İzmir'de Rüşvet Skandalı: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Rüşvet Skandalı: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı

23.05.2025 14:13
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İzmir'de avukattan rüşvet alırken yakalanan icra müdür yardımcısı ve katip tutuklandı.

İZMİR'de avukat D.Ç.'den (30) rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26), tutuklandı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş, iddiaya göre; avukat D.Ç.'den, 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., önceki gün, İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Durğun'u suçüstü yakaladı. Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Rüşvet Skandalı: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı - Son Dakika

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