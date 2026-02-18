İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

18.02.2026 08:29
İZMİR'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İZMİR'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti. Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor. Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEPOLARI VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. İş hanının görevlisi Şeyhmus Tarın, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Tarın, "18 yıldır bu binada çalışıyorum. 18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.

KORDONBOYU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Son Dakika

İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
