İzmir'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü

İZMİR'de sağanak sonrası zemini yumuşayan yamaçtaki asfalt yol, kısmen çöktü.

İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'nde, 3505 Sokak'taki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü. Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yol trafiğe kapatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR, DHA)